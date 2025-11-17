Stark vändning till seger för Vancouver mot Tampa Bay

Vancouver segrade – 6–2 mot Tampa Bay

Linus Karlsson avgjorde för Vancouver

Vancouvers nionde seger

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i NHL mellan Tampa Bay och Vancouver i Amalie Arena. Hemmalaget Tampa Bay hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Vancouver vände matchen och vann till slut med 6–2.

Tampa Bay–Vancouver – mål för mål

Efter 19 minuters spel gjorde Tampa Bay 1–0. Efter 4.35 i andra perioden slog Jake Guentzel till på pass av Erik Cernak och gjorde 2–0.

Vancouvers Jake Debrusk gjorde 2–1 efter 9.26. Vancouver förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 6–2.

Vancouvers Quinn Hughes hade tre assists.

För Vancouver gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Tampa Bay är på femte plats.

Lagen möts på nytt i Rogers Arena den 20 mars.

Nästa motstånd för Tampa Bay är New Jersey. Lagen möts onsdag 19 november 01.00 i Amalie Arena. Vancouver tar sig an Florida borta tisdag 18 november 01.00.

Tampa Bay–Vancouver 2–6 (1–0, 1–1, 0–5)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 1–0 (19.28) Nikita Kutjerov (Darren Raddysh, Brayden Point).

Andra perioden: 2–0 (24.35) Jake Guentzel (Erik Cernak), 2–1 (29.26) Jake Debrusk.

Tredje perioden: 2–2 (44.09) Kiefer Sherwood (Brock Boeser, Quinn Hughes), 2–3 (44.54) Linus Karlsson (Mackenzie Maceachern), 2–4 (45.51) Drew O’Connor (Quinn Hughes), 2–5 (53.54) Mackenzie Maceachern (Filip Hronek, Quinn Hughes), (Elias Pettersson, Tyler Myers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-0-2

Vancouver: 2-2-1

Nästa match:

Tampa Bay: New Jersey Devils, hemma, 19 november

Vancouver: Florida Panthers, borta, 18 november