Stark vändning till seger för Vallentuna mot Järna

Vallentuna segrade – 6–5 mot Järna

Alvin Ferm avgjorde för Vallentuna

Andra förlusten i följd för Järna

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U18 allettan östra fortsättningsserie mellan Järna och Vallentuna i Järna Ishall. Hemmalaget Järna hade ledningen i början av tredje perioden, med 4–1, men Vallentuna vände matchen och vann till slut med 6–5.

Det här var första segern för Vallentuna, efter förlust med 4–6 mot Lidingö Vikings HC i premiären.

Järna–Vallentuna – mål för mål

Järna startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Filip Orre Swärdborn och Buster Pers innan Vallentuna svarade och gjorde 2–1 genom Oscar Lohman.

Efter 5.55 i andra perioden slog Marcus Söderman till på pass av Filip Orre Swärdborn och gjorde 3–1. Filip Orre Swärdborn gjorde dessutom 4–1 efter 18.37 framspelad av Isac Ljungcrantz och Marcus Söderman.

Vallentuna gjorde dock fem raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–1 till ledning med 4–6. Det sista målet kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Järna reducerade dock till 5–6 genom Marcus Söderman när bara fyra minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Alvin Ferm och Henry Bremås gjorde ett mål och två assist var för Vallentuna. Marcus Söderman och Filip Orre Swärdborn gjorde två mål och ett assist var för Järna.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 15 januari möter Järna Nyköping hemma 19.30 och Vallentuna möter IK Göta hemma 19.40.

Järna–Vallentuna 5–6 (2–1, 2–0, 1–5)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (0.30) Filip Orre Swärdborn, 2–0 (3.20) Buster Pers (Isac Ljungcrantz, Edvin Blixt), 2–1 (14.39) Oscar Lohman (Isak Josefsson, Henry Bremås).

Andra perioden: 3–1 (25.55) Marcus Söderman (Filip Orre Swärdborn), 4–1 (38.37) Filip Orre Swärdborn (Isac Ljungcrantz, Marcus Söderman).

Tredje perioden: 4–2 (42.28) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell, Alvin Ferm), 4–3 (46.42) Henry Bremås (Levi Sjöström, Alvin Ferm), 4–4 (47.41) Viggo Källström (Alvin Alexandersson, Rune Af Sandberg), 4–5 (51.20) Levi Sjöström (Henry Bremås), 4–6 (56.32) Alvin Ferm (Elton Cegrell), 5–6 (56.45) Marcus Söderman.

Nästa match:

Järna: Nyköpings SK, hemma, 15 januari 19.30

Vallentuna: IK Göta, hemma, 15 januari 19.40