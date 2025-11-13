Stark vändning till seger för Utah Mammoth mot Buffalo

Seger för Utah Mammoth med 5–2 mot Buffalo

Lawson Crouse avgjorde för Utah Mammoth

Fjärde raka förlusten för Buffalo

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i NHL mellan Utah Mammoth och Buffalo i Vivint Arena. Bortalaget Buffalo hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Utah Mammoth vände matchen och vann till slut med 5–2.

Resultatet innebär att Buffalo nu har fyra förluster i rad.

Utah Mammoth–Buffalo – mål för mål

Isak Rosen gav Buffalo ledningen efter fem minuter på pass av Jack Quinn och Bowen Byram. Efter sju minuter i andra perioden nätade Isak Rosen återigen på pass av Noah Östlund och gjorde 0–2.

Utah Mammoths Nick Desimone gjorde 1–2 efter 10.55 framspelad av Michael Carcone och Nate Schmidt.

Utah Mammoth vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–2 till 5–2 i tredje perioden. Det sista målet kom med 28 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Utah Mammoth med 2–1 efter förlängning .

Utah Mammoth tar sig an NY Islanders i nästa match hemma lördag 15 november 03.00. Buffalo möter Colorado borta fredag 14 november 03.00.

Utah Mammoth–Buffalo 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 0–1 (5.44) Isak Rosen (Jack Quinn, Bowen Byram).

Andra perioden: (Noah Östlund), 1–2 (30.55) Nick Desimone (Michael Carcone, Nate Schmidt).

Tredje perioden: 2–2 (40.54) JJ Peterka (John Marino, Michail Sergatjov), 3–2 (43.28) Lawson Crouse (JJ Peterka, Jack McBain), 4–2 (50.13) Nick Schmaltz (Clayton Keller), 5–2 (59.32) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Logan Cooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Buffalo: 1-1-3

Nästa match:

Utah Mammoth: New York Islanders, hemma, 15 november

Buffalo: Colorado Avalanche, borta, 14 november