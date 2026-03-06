Stark vändning till seger för Rögle mot Frölunda

Rögle segrade – 6–4 mot Frölunda

Edwin Myrestam tvåmålsskytt för Rögle

Melker Sigurd avgjorde för Rögle

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U20 nationell södra mellan Rögle och Frölunda i Catena Arena. Bortalaget Frölunda hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Rögle vände matchen och vann till slut med 6–4.

Edwin Myrestam gjorde två mål för Rögle

Rögle tog ledningen i början av första perioden genom Nils Bartholdsson.

Därefter fixade Frölundas Viktor Olihn att laget vände underläge till ledning med 1–2, med två raka mål.

Efter 3.09 i andra perioden kvitterade Rögle genom Edwin Myrestam med assist av Melker Sigurd och Johannes Neumann. Efter 10.32 i andra perioden nätade Mads Kongsbak Klyvö framspelad av Gian Meier och gav Frölunda ledningen.

I tredje perioden var det i stället Rögle som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 6–4.

Edwin Myrestam gjorde två mål för Rögle och ett målgivande pass.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 mars. Då möter Rögle Växjö i Bjäre Entreprenad Arena 12.00. Frölunda tar sig an Malmö borta 12.15.

Rögle–Frölunda 6–4 (1–2, 1–1, 4–1)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen), 1–1 (5.38) Viktor Olihn (Gian Meier, Ville Oksanen), 1–2 (9.53) Viktor Olihn (Gustav Gäbel, Axel Järnstedt).

Andra perioden: 2–2 (23.09) Edwin Myrestam (Melker Sigurd, Johannes Neumann), 2–3 (30.32) Mads Kongsbak Klyvö (Gian Meier).

Tredje perioden: 3–3 (47.52) Love Gath (Oliver Dejbjerg Larsen, Nils Bartholdsson), 3–4 (52.09) Alexander Eklöf (Mads Kongsbak Klyvö, Adam Nömme), 4–4 (54.41) Valter Engström (Vincent Lundgren, Eric Lindvall), 5–4 (57.06) Melker Sigurd (Edwin Myrestam, Johannes Neumann), 6–4 (59.40) Edwin Myrestam (Love Gath).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Frölunda: 2-1-2

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 7 mars 12.00

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 7 mars 12.15