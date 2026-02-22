Stark vändning till seger för Hanviken mot Dalen

Seger för Hanviken med 3–1 mot Dalen

Hanvikens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Pedersen avgjorde för Hanviken

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i hockeyettan södra mellan Hanviken och Dalen i Tyresö Ishall. Bortalaget Dalen hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men Hanviken vände matchen och vann till slut med 3–1.

Segern var Hanvikens fjärde på de senaste fem matcherna.

Huddinge nästa för Hanviken

Max Forsell gav gästande Dalen ledningen efter åtta minuter efter förarbete från Victor Westh och Liam Persson.

Andra perioden blev mållös.

Hanviken gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Hanvikens mål gjordes av Alex Ek, Adam Falk och Albin Pedersen. 2–1-målet kom med bara 2.5 kvar att spela genom Albin Pedersen. Och med 26 sekunder kvar att spela kom också 3–1 genom Alex Ek.

Med två omgångar kvar är Hanviken på sjunde plats i tabellen medan Dalen är på elfte plats.

När lagen möttes senast vann Hanviken med 6–3.

Onsdag 25 februari 19.00 möter Hanviken Huddinge borta i Björkängshallen medan Dalen spelar borta mot Grästorps IK.

Hanviken–Dalen 3–1 (0–1, 0–0, 3–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (8.29) Max Forsell (Victor Westh, Liam Persson).

Tredje perioden: 1–1 (52.16) Adam Falk (Henrik Hallberg, Erik Palm), 2–1 (57.55) Albin Pedersen (Sebastian Frantz), 3–1 (59.34) Alex Ek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 4-0-1

Dalen: 3-1-1

Nästa match:

Hanviken: Huddinge IK, borta, 25 februari 19.00

Dalen: Grästorps IK, borta, 25 februari 19.00