Stark sista period avgjorde för Tingsryds AIF J20 hemma mot Värnamo

Tingsryds AIF J20 segrade – 4–3 mot Värnamo

Axel Loeb avgjorde för Tingsryds AIF J20

Värnamos tredje raka förlust

En jämn match mellan hemmalaget Tingsryds AIF J20 och gästande Värnamo avgjordes först i tredje perioden. Där var Tingsryds AIF J20 starkare och vann matchen i U20 division 1 D syd herr med 4–3 (0–1, 2–1, 2–1).

Segermålet för Tingsryds AIF J20 stod Axel Loeb för 18.25 in i tredje perioden.

Boro/Vetlanda nästa för Tingsryds AIF J20

Värnamo tog ledningen efter 10.07 genom Maximus Klaar. Edvin Degler och Harry Karlsson såg till att Tingsryds AIF J20 vände till ledning med 2–1.

Värnamo kvitterade till 2–2 genom Emil Hansson i andra perioden. Värnamo gjorde 2–3 genom Ludvig Ruuth efter 2.26 i tredje perioden.

Därefter fixade Tingsryds AIF J20:s Nils Carlén och Axel Loeb att laget vände underläge till ledning med 4–3.

Det här betyder att Tingsryds AIF J20 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Värnamo på sjunde plats.

Den 11 november möts lagen återigen, då i Axelent Arena.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Tingsryds AIF J20 Boro/Vetlanda hemma i Dackehallen 16.20 medan Värnamo spelar hemma mot Rydaholm 12.40.

Tingsryds AIF J20–Värnamo 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (10.07) Maximus Klaar.

Andra perioden: 1–1 (26.18) Edvin Degler (Loke Viljeståhl, Elias Nilsson), 2–1 (31.43) Harry Karlsson (Oscar Petterson, Albin Nordström), 2–2 (33.53) Emil Hansson (Lucas Bergehamn, Hugo Ljungskog).

Tredje perioden: 2–3 (42.26) Ludvig Ruuth (Noel Wärnelöv), 3–3 (48.47) Nils Carlén (Olle Lorentzon), 4–3 (58.25) Axel Loeb (Harry Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 2-0-3

Värnamo: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Boro Vetlanda HC, hemma, 25 oktober

Värnamo: Rydaholms SK, hemma, 25 oktober