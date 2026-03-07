Stark sista period avgjorde för Timrå U20 hemma mot Luleå

Timrå U20-seger med 3–2 mot Luleå

Edwin Annerstedt matchvinnare för Timrå U20

Fjärde raka nederlaget för Luleå

En jämn match mellan hemmalaget Timrå U20 och gästande Luleå avgjordes först i tredje perioden. Där var Timrå U20 starkare och vann matchen i U20 nationell norra med 3–2 (1–0, 0–1, 2–1).

I och med detta har Luleå fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK U20 nästa för Timrå U20

Alex Kristiansson gjorde 1–0 till Timrå U20 efter bara 3.58 med assist av Lucas Brauer och William Sörbrand.

Efter 18.16 i andra perioden nätade Casper Kjölmoen på pass av David Lövgren och Oscar Landström och kvitterade för Luleå.

Efter 7.08 i tredje perioden gjorde Luleå 1–2 genom Tsimafej Tuzin.

Olle Därth och Edwin Annerstedt såg till att Timrå U20 vände till ledning med 3–2.

Timrå U20 har två segrar och tre förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har en vinst och fyra förluster och 16–19 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 8 mars möter Timrå U20 Skellefteå AIK U20 hemma 11.00 och Luleå möter Brynäs borta 12.00.

Timrå U20–Luleå 3–2 (1–0, 0–1, 2–1)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (3.58) Alex Kristiansson (Lucas Brauer, William Sörbrand).

Andra perioden: 1–1 (38.16) Casper Kjölmoen (David Lövgren, Oscar Landström).

Tredje perioden: 1–2 (47.08) Tsimafej Tuzin (Måns Josbrant, Neo Hirsch), 2–2 (51.02) Olle Därth (Adrian Thun-Hansson, Edwin Annerstedt), 3–2 (54.50) Edwin Annerstedt (Adrian Thun-Hansson, Olle Därth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-0-3

Luleå: 1-1-3

Nästa match:

Timrå U20: Skellefteå, hemma, 8 mars 11.00

Luleå: Brynäs IF, borta, 8 mars 12.00