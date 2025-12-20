Stark sista period avgjorde för New Jersey borta mot Utah Mammoth
En jämn match mellan hemmalaget Utah Mammoth och gästande New Jersey avgjordes först i tredje perioden. Där var New Jersey starkare och vann matchen i NHL med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).
Daniil But gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 9.35 efter pass från Sean Durzi och Barrett Hayton.
Efter 11.21 i andra perioden nätade Connor Brown på pass av Nico Hischier och Dougie Hamilton och kvitterade för New Jersey.
4.20 in i tredje perioden nätade New Jerseys Stefan Noesen framspelad av Nico Hischier och Luke Hughes och avgjorde matchen. Noesen fullbordade därmed lagets vändning.
Den 3 januari möts lagen återigen, då i Prudential Center.
Utah Mammoth möter Winnipeg i nästa match hemma måndag 22 december 01.00. New Jersey möter samma dag Buffalo hemma.
Utah Mammoth–New Jersey 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)
NHL, Delta Center
Första perioden: 1–0 (9.35) Daniil But (Sean Durzi, Barrett Hayton).
Andra perioden: 1–1 (31.21) Connor Brown (Nico Hischier, Dougie Hamilton).
Tredje perioden: 1–2 (44.20) Stefan Noesen (Nico Hischier, Luke Hughes).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Utah Mammoth: 3-0-2
New Jersey: 3-0-2
Nästa match:
Utah Mammoth: Winnipeg Jets, hemma, 22 december 01.00
New Jersey: Buffalo Sabres, hemma, 22 december 01.00
