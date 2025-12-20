Stark sista period avgjorde för New Jersey borta mot Utah Mammoth

New Jersey vann med 2–1 mot Utah Mammoth

Stefan Noesen matchvinnare för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

En jämn match mellan hemmalaget Utah Mammoth och gästande New Jersey avgjordes först i tredje perioden. Där var New Jersey starkare och vann matchen i NHL med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Buffalo nästa för New Jersey

Daniil But gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 9.35 efter pass från Sean Durzi och Barrett Hayton.

Efter 11.21 i andra perioden nätade Connor Brown på pass av Nico Hischier och Dougie Hamilton och kvitterade för New Jersey.

4.20 in i tredje perioden nätade New Jerseys Stefan Noesen framspelad av Nico Hischier och Luke Hughes och avgjorde matchen. Noesen fullbordade därmed lagets vändning.

Den 3 januari möts lagen återigen, då i Prudential Center.

Utah Mammoth möter Winnipeg i nästa match hemma måndag 22 december 01.00. New Jersey möter samma dag Buffalo hemma.

Utah Mammoth–New Jersey 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (9.35) Daniil But (Sean Durzi, Barrett Hayton).

Andra perioden: 1–1 (31.21) Connor Brown (Nico Hischier, Dougie Hamilton).

Tredje perioden: 1–2 (44.20) Stefan Noesen (Nico Hischier, Luke Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Winnipeg Jets, hemma, 22 december 01.00

New Jersey: Buffalo Sabres, hemma, 22 december 01.00