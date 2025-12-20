Prenumerera

Stark sista period avgjorde för New Jersey borta mot Utah Mammoth

  • New Jersey vann med 2–1 mot Utah Mammoth

  • Stefan Noesen matchvinnare för New Jersey

  • Andra raka segern för New Jersey

En jämn match mellan hemmalaget Utah Mammoth och gästande New Jersey avgjordes först i tredje perioden. Där var New Jersey starkare och vann matchen i NHL med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Buffalo nästa för New Jersey

Daniil But gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 9.35 efter pass från Sean Durzi och Barrett Hayton.

Efter 11.21 i andra perioden nätade Connor Brown på pass av Nico Hischier och Dougie Hamilton och kvitterade för New Jersey.

4.20 in i tredje perioden nätade New Jerseys Stefan Noesen framspelad av Nico Hischier och Luke Hughes och avgjorde matchen. Noesen fullbordade därmed lagets vändning.

Den 3 januari möts lagen återigen, då i Prudential Center.

Utah Mammoth möter Winnipeg i nästa match hemma måndag 22 december 01.00. New Jersey möter samma dag Buffalo hemma.

Utah Mammoth–New Jersey 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (9.35) Daniil But (Sean Durzi, Barrett Hayton).

Andra perioden: 1–1 (31.21) Connor Brown (Nico Hischier, Dougie Hamilton).

Tredje perioden: 1–2 (44.20) Stefan Noesen (Nico Hischier, Luke Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Winnipeg Jets, hemma, 22 december 01.00

New Jersey: Buffalo Sabres, hemma, 22 december 01.00

Senaste Nytt

