Stark sista period avgjorde för Mora borta mot Djurgården

Seger för Mora med 4–3 mot Djurgården

Moras Olle Carlsson tvåmålsskytt

Djurgårdens andra raka förlust

En jämn match mellan hemmalaget Djurgården och gästande Mora avgjordes först i tredje perioden. Där var Mora starkare och vann matchen i U20 nationell norra med 4–3 (0–0, 2–2, 2–1).

Den första perioden slutade 0–0. Djurgården gjorde 1–0 genom Max Lind efter 51 sekunder i andra perioden.

Joel Abrahamsson och Romeo Edvardsen Sörensen såg till att Mora vände till ledning med 1–2.

Djurgården kvitterade till 2–2 genom Sidnie Luther. Mora startade tredje perioden bäst. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Olle Carlsson. Djurgården gjorde 3–4 genom Marcus Nordmark efter 16.41 men kom aldrig närmare.

För Djurgården gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Mora är på fjärde plats.

I nästa match, söndag 21 september 12.00, har Djurgården Leksand hemma på Hovet, medan Mora spelar borta mot AIK.

Djurgården–Mora 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Andra perioden: 1–0 (20.51) Max Lind (Theo Stockselius, Bobo Tyche), 1–1 (25.53) Romeo Edvardsen Sörensen (Joel Abrahamsson, Colin Wetterberg), 1–2 (28.31) Joel Abrahamsson (Romeo Edvardsen Sörensen), 2–2 (31.25) Sidnie Luther (Noel Åslund, Leon Gerber).

Tredje perioden: 2–3 (42.04) Olle Carlsson (Benjamin Dahlén, Edvin Sohlberg), 2–4 (45.27) Olle Carlsson (Benjamin Dahlén), 3–4 (56.41) Marcus Nordmark (Linus Klasen, Theo Stockselius).

Nästa match:

Djurgården: Leksand, hemma, 21 september

Mora: AIK, borta, 21 september