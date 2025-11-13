Stark sista period avgjorde för Malmö borta mot Brynäs

Malmö avgjorde efter 59.17.

En jämn match mellan hemmalaget Brynäs och gästande Malmö avgjordes först i tredje perioden. Där var Malmö starkare och vann matchen i SHL med 4–3 (0–2, 2–0, 2–1).

Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Malmö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Carl Persson och Eemil Viro i andra perioden. Malmö startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–4-ledning genom mål av Axel Sundberg och Carl Persson. Brynäs gjorde 3–4 genom Greg Scott efter 19.17 men kom aldrig närmare.

Det här var Brynäs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Malmös femte uddamålsseger.

Brynäs möter Luleå i nästa match borta lördag 15 november 15.15. Malmö möter samma dag Örebro Hockey borta.

Brynäs–Malmö 3–4 (2–0, 0–2, 1–2)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (4.40) Mattias Norlinder (Johan Larsson, Robert Hägg), 2–0 (19.34) Lucas Pettersson (Nicklas Bäckström, Michal Kempny).

Andra perioden: 2–1 (29.29) Carl Persson (Robin Salo, Petter Vesterheim), 2–2 (37.39) Eemil Viro (Petter Vesterheim, Topi Niemelä).

Tredje perioden: 2–3 (55.06) Axel Sundberg, 2–4 (58.37) Carl Persson, 3–4 (59.17) Greg Scott (Axel Jonsson-Fjällby, Mattias Norlinder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Luleå HF, borta, 15 november

Malmö: Örebro HK, borta, 15 november