Stark sista period avgjorde för Järfälla hemma mot Grums

Järfälla segrade – 3–2 mot Grums

Daniel Andersson matchvinnare för Järfälla

Tredje raka förlusten för Grums

En jämn match mellan hemmalaget Järfälla och gästande Grums avgjordes först i tredje perioden. Där var Järfälla starkare och vann matchen i hockeyettan södra med 3–2 (0–2, 2–0, 1–0).

– Alltid roligt att vinna en premiär. Vi gör en svag och nervös första period, kommer igen i andra med två short – handed mål. Avgör i tredje efter ett bra anfall. Tycker vi är värda segern, kommenterade Järfällas tränare Thomas Ahlperby efter matchen.

Västervik nästa för Järfälla

Grums tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. Järfälla reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tom Nilsson Nilsson och Gustav Eurenius Eurenius i andra perioden. 10.20 in i tredje perioden slog Daniel Andersson till på pass av William Berglind Berglind och Axel Blom Blom och avgjorde matchen. Andersson fullbordade därmed lagets vändning.

För tabellens utseende betyder det här att Järfälla ligger på sjunde plats medan Grums är på 18:e plats.

Den 20 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Billerudhallen.

Nästa motstånd för Järfälla är Västervik. Lagen möts söndag 5 oktober 16.00 i Järfälla Ishall. Grums tar sig an Mjölby hemma fredag 10 oktober 19.00.

Järfälla–Grums 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (9.21) Erik Röhr (Theo Johansson, Joel Nyman), 0–2 (14.06) Oliver Johansson (Alexander Henningsson, Sixten Larsson Roupé).

Andra perioden: 1–2 (21.53) Tom Nilsson Nilsson (Emil Thorén), 2–2 (36.40) Gustav Eurenius Eurenius (Marcus Molin Molin).

Tredje perioden: 3–2 (50.20) Daniel Andersson (William Berglind Berglind, Axel Blom Blom).

Nästa match:

Järfälla: Västerviks IK, hemma, 5 oktober

Grums: Mjölby HC, hemma, 10 oktober