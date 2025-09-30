Stark sista period avgjorde för Halmstad HF hemma mot Karlskrona

Halmstad HF-seger med 4–3 mot Karlskrona

Arvid Ottoson Knuuttila med två mål för Halmstad HF

Julius Roth matchvinnare för Halmstad HF

En jämn match mellan hemmalaget Halmstad HF och gästande Karlskrona avgjordes först i tredje perioden. Där var Halmstad HF starkare och vann matchen i U20 region syd herr med 4–3 (1–1, 2–2, 1–0).

Det här var första segern för Halmstad HF, efter förlust med 1–5 mot Hanhals i premiären.

Första perioden var jämn. Halmstad HF inledde bäst och tog ledningen genom Arvid Ottoson Knuuttila efter 5.14, men Karlskrona kvitterade genom Emil Jakobsen Saaby efter 17.28. Halmstad HF gjorde 2–1 genom Olle Johansson efter 7.08 i andra perioden.

Karlskrona kvitterade till 2–2 genom Filip Brander efter 10.06 av perioden.

Efter 14.21 gjorde Halmstad HF 3–2 genom Arvid Ottoson Knuuttila, som gjorde sitt andra mål.

Karlskrona gjorde 3–3 genom Isak Dabäck med 2.56 kvar att spela av perioden. 12.49 in i tredje perioden nätade Halmstad HF:s Julius Roth på pass av Carl Sjulander och Olle Johansson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Lagen möts på nytt i NKT Arena den 11 november.

På lördag 4 oktober 14.00 spelar Halmstad HF borta mot Olofström, och Karlskrona hemma mot Kungälv.

Halmstad HF–Karlskrona 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (5.14) Arvid Ottoson Knuuttila (Hjalmar Rydh, Edvin Wigö), 1–1 (17.28) Emil Jakobsen Saaby (Gabriel Hedmark, Hampus Ullberg).

Andra perioden: 2–1 (27.08) Olle Johansson (Edvin Wigö), 2–2 (30.06) Filip Brander (Simon Olvedal, Isak Dabäck), 3–2 (34.21) Arvid Ottoson Knuuttila (Oliver Borg, Hugo Jonasson), 3–3 (37.04) Isak Dabäck (Olle Sandell, Filip Brander).

Tredje perioden: 4–3 (52.49) Julius Roth (Carl Sjulander, Olle Johansson).

Nästa match:

Halmstad HF: Olofströms IK, borta, 4 oktober

Karlskrona: Kungälvs IK, hemma, 4 oktober