Stark sista period avgjorde för Flemingsberg borta mot Enköping

Flemingsberg vann med 5–4 mot Enköping

Flemingsbergs avgörande efter 59.32.

Jacob Heimer tvåmålsskytt för Flemingsberg

En jämn match mellan hemmalaget Enköping och gästande Flemingsberg avgjordes först i tredje perioden. Där var Flemingsberg starkare och vann matchen i U20 region öst herr med 5–4 (1–1, 2–2, 2–1).

Noah Wideberg blev matchvinnare

Första perioden var jämn. Enköping inledde bäst och tog ledningen genom Sebastian Dahlén efter 9.56, men Flemingsberg kvitterade genom Jacob Heimer bara en minut senare. Enköping gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Isak Heikman och Christoffer Siemerling.

Flemingsberg reducerade och kvitterade till 3–3 genom Dominik Marffy och Joris Austakojis. Flemingsberg startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 3–5-ledning genom mål av Jacob Heimer och Noah Wideberg. Enköping gjorde 4–5 genom Erik Nederberg efter 19.32 men kom aldrig närmare.

När lagen senast möttes blev det seger för Enköping med 2–1.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Visättra Ishall.

Måndag 22 september spelar Enköping borta mot Nyköping 19.45 och Flemingsberg mot Vallentuna hemma 19.40 i Visättra Ishall.

Enköping–Flemingsberg 4–5 (1–1, 2–2, 1–2)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (9.56) Sebastian Dahlén (Isak Heikman), 1–1 (10.22) Jacob Heimer (Benjamin Törngren, Noah Wideberg).

Andra perioden: 2–1 (25.41) Isak Heikman (Ludvig Söderberg, Felix Gustafsson), 3–1 (27.44) Christoffer Siemerling (Elliot Engström), 3–2 (31.46) Dominik Marffy (Joris Austakojis), 3–3 (34.53) Joris Austakojis (Erik Diberius).

Tredje perioden: 3–4 (42.18) Jacob Heimer (Benjamin Törngren, Loke Hagel), 3–5 (48.42) Noah Wideberg (Axel Ridderström), 4–5 (59.32) Erik Nederberg (Ludvig Söderberg).

Nästa match:

Enköping: Nyköpings HF Ungdom, borta, 22 september

Flemingsberg: Vallentuna Hockey, hemma, 22 september