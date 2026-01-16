Stark sista period avgjorde för Färjestad hemma mot Modo Hockey

Färjestad segrade – 2–1 mot Modo Hockey

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexie Guay avgjorde för Färjestad

En jämn match mellan hemmalaget Färjestad och gästande Modo Hockey avgjordes först i tredje perioden. Där var Färjestad starkare och vann matchen i SDHL med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Segermålet för Färjestad stod Alexie Guay för 17.40 in i tredje perioden.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71 nästa för Färjestad

Modo Hockey började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 43 sekunder slog Mira Hallin till efter förarbete av Lovisa Engström och Ebba Hedqvist. Efter 11.10 kvitterade Färjestad när Michelle Löwenhielm fick träff på pass av Annie Silén.

Andra perioden blev mållös.

17.40 in i tredje perioden satte Alexie Guay pucken på pass av Michelle Löwenhielm och Emma Murén och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

I nästa match möter Färjestad HV 71 hemma på lördag 24 januari 14.00. Modo Hockey möter Linköping söndag 18 januari 12.00 borta.

Färjestad–Modo Hockey 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (0.43) Mira Hallin (Lovisa Engström, Ebba Hedqvist), 1–1 (11.10) Michelle Löwenhielm (Annie Silén).

Tredje perioden: 2–1 (57.40) Alexie Guay (Michelle Löwenhielm, Emma Murén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Modo Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: HV 71, hemma, 24 januari 14.00

Modo Hockey: Linköping HC, borta, 18 januari 12.00