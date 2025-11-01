Stark sista period avgjorde för Alingsås hemma mot Skövde HC

Alingsås vann med 2–1 mot Skövde HC

Oliver Stålberg avgjorde för Alingsås

Alingsås femte seger

En jämn match mellan hemmalaget Alingsås och gästande Skövde HC avgjordes först i tredje perioden. Där var Alingsås starkare och vann matchen i U20 division 1 B syd herr med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Alingsås.

Alingsås–Skövde HC – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Alingsås gjorde 1–0 genom Leon Johansen efter 10 sekunder i andra perioden.

Skövde HC kvitterade till 1–1 genom Wilmer Eriksson efter 8.58 av perioden. 8.10 in i tredje perioden slog Oliver Stålberg till på pass av Viggo Bratland och Albin Löfving och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Det här var Alingsås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skövde HC:s andra uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Alingsås på tredje plats i tabellen medan Skövde HC är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, tisdag 4 november möter Alingsås Vänersborg borta i Brätte Ishall 19.30 medan Skövde HC spelar hemma mot Ulricehamns IF/Nittorps IK 19.00.

Alingsås–Skövde HC 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.10) Leon Johansen (Oliver Stålberg, Viggo Bratland), 1–1 (28.58) Wilmer Eriksson (William Magnusson).

Tredje perioden: 2–1 (48.10) Oliver Stålberg (Viggo Bratland, Albin Löfving).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 3-0-2

Skövde HC: 1-0-4

Nästa match:

Alingsås: Vänersborgs HC, borta, 4 november

Skövde HC: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 4 november