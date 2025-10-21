Stark seger för Vegas i toppmatchen mot Carolina

Seger för Vegas med 4–1 mot Carolina

Vegas femte seger på de senaste sex matcherna

Pavel Dorofeyev avgjorde för Vegas

Det var två topplag som möttes i NHL på tisdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Vegas, som besegrade Carolina med 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Vegas är i fortsatt serieledning och Carolina är i fortsatt serieledning.

Vegas tog sin fjärde seger i rad i serien medan Carolina efter fem raka segrar nu förlorade.

Florida nästa för Vegas

Vegas tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Efter 4.13 i andra perioden nätade Sebastian Aho framspelad av Seth Jarvis och Nikolaj Ehlers och reducerade åt Carolina. I tredje perioden gjorde Vegas 3–1 efter 11.10 genom Ivan Barbasjev. Och med bara 24 sekunder kvar satte William Karlsson 4–1 på pass av Mitch Marner och Shea Theodore.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 oktober i PNC Arena.

Carolina tar sig an Colorado borta fredag 24 oktober 03.00.

Vegas–Carolina 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (8.49) Jack Eichel (Brandon Saad, Ivan Barbasjev), 2–0 (10.32) Pavel Dorofeyev (Mitch Marner, Tomas Hertl).

Andra perioden: 2–1 (24.13) Sebastian Aho (Seth Jarvis, Nikolaj Ehlers).

Tredje perioden: 3–1 (51.10) Ivan Barbasjev, 4–1 (59.36) William Karlsson (Mitch Marner, Shea Theodore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 4-1-0

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Vegas: Florida Panthers, borta, 26 oktober

Carolina: Colorado Avalanche, borta, 24 oktober