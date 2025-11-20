Värmdö ny serieledare – vann toppmötet mot Tumba

Värmdö vann med 6–3 mot Tumba

Värmdös nionde seger på de senaste tio matcherna

David Svedlund avgjorde för Värmdö

Värmdö är serieledare i U18 allettan östra herr efter att ha besegrat Tumba i toppmötet på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 3–6 (0–0, 3–1, 0–5). Tidigare serieledaren Tumba petas därmed ner som tvåa i tabellen.

Därmed har Värmdö vunnit åtta matcher i rad i U18 allettan östra herr.

Tumba–Värmdö – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Tumba stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.50.

Värmdö reducerade dock till 3–1 genom Elias Fält med 1.27 kvar att spela av perioden.

Värmdö hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 6–3.

Theo Ivarsson gjorde två mål för Tumba och ett målgivande pass.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Tumba IK med 6–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Tumba IK Göta i HCL Tech Arena 17.30. Värmdö tar sig an Lidingö Vikings HC U18 hemma 16.15.

Tumba–Värmdö 3–6 (0–0, 3–1, 0–5)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Andra perioden: 1–0 (28.27) Theo Ivarsson (Yoshi Laurin, Oliver Johansson), 2–0 (33.02) Theo Ivarsson, 3–0 (35.17) Oliver Johansson (Yoshi Laurin, Theo Ivarsson), 3–1 (38.33) Elias Fält (David Svedlund).

Tredje perioden: 3–2 (40.44) Charlie Ebberyd (Alexander Borgström, Alexander Nevala Karlman), 3–3 (43.17) Charlie Ebberyd (Alexander Nevala Karlman), 3–4 (44.57) David Svedlund (Elias Ahnfeldt), 3–5 (57.36) Elias Fält (Alexander Borgström), 3–6 (58.40) Edvin Boström (Vincent Ryberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 3-1-1

Värmdö: 5-0-0

Nästa match:

Tumba: IK Göta, borta, 23 november

Värmdö: Lidingö Vikings HC, hemma, 23 november