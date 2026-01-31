Stark seger för Tyringe i toppmatchen mot Lund

Tyringe segrade – 4–0 mot Lund

Erik Fridvall matchvinnare för Tyringe

Tredje raka segern för Tyringe

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 D syd vår herr på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Tyringe, som besegrade Lund med 4–0 (1–0, 0–0, 3–0).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Tyringe ligger kvar på tredje plats i tabellen och Lund på andra plats.

Kristianstad nästa för Tyringe

Tyringe tog ledningen efter 13 minuters spel genom Erik Fridvall efter förarbete från Albin Kleborg och Jonatan Antonsson.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Tyringe starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Dexter Dolk, Max Jakobsson och Albin Kleborg och avgjorde matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Tisdag 3 februari möter Tyringe Kristianstad borta 19.30 och Lund möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma 19.20.

Tyringe–Lund 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (13.09) Erik Fridvall (Albin Kleborg, Jonatan Antonsson).

Tredje perioden: 2–0 (45.30) Dexter Dolk (Max Jakobsson, Milo Hansen Turesson), 3–0 (58.10) Max Jakobsson (Linus Gyllenborg), 4–0 (59.37) Albin Kleborg (Jonatan Antonsson, Hugo Kroon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Lund: 2-0-3

Nästa match:

Tyringe: Kristianstads IK, borta, 3 februari 19.30

Lund: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 3 februari 19.20