Stark seger för Tampa Bay i toppmatchen mot Edmonton

Tampa Bay tog en tung seger på bortaplan mot Edmonton i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på söndagen. Matchen slutade 2–5 (1–0, 0–3, 1–2).

Segern var Tampa Bays fjärde på de senaste fem matcherna.

Edmonton–Tampa Bay – mål för mål

Connor McDavid gjorde 1–0 till Edmonton efter 19.37 med assist av Evan Bouchard.

Tampa Bay gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

7.16 in i tredje perioden satte Joshua Samanski pucken och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Edmonton. 15.32 in i perioden slog Nikita Kutjerov till på nytt framspelad av Brandon Hagel och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 32 sekunder kvar att spela återigen genom Anthony Cirelli.

Nikita Kutjerov gjorde två mål för Tampa Bay och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes vann Tampa Bay med 2–1 efter att matchen gått till förlängning .

Edmonton tar sig an Utah Mammoth i nästa match borta onsdag 25 mars 02.30. Tampa Bay möter Calgary borta måndag 23 mars 01.00.

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (19.37) Connor McDavid (Evan Bouchard).

Andra perioden: 1–1 (21.37) Anthony Cirelli (Nikita Kutjerov, Brandon Hagel), 1–2 (32.13) Jake Guentzel (Nikita Kutjerov, Brayden Point), 1–3 (36.58) Nikita Kutjerov (JJ Moser).

Tredje perioden: 2–3 (47.16) Joshua Samanski, 2–4 (55.32) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel), 2–5 (59.28) Anthony Cirelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-1-2

Tampa Bay: 4-0-1

