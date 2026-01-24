Stark seger för Rögle i toppmatchen mot Skellefteå AIK

Rögle segrade – 5–0 mot Skellefteå AIK

Lubos Horky avgjorde för Rögle

Rögle utan insläppt mål

Det var två topplag som möttes i SHL på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Rögle, som besegrade Skellefteå AIK med 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).

Det här var Rögles sjätte nolla den här säsongen.

Efter åtta matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Skellefteå AIK.

Djurgården nästa för Rögle

Rögle började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.57 slog Lubos Horky till efter pass från Felix Nilsson. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 4.43 gjorde Albin Sundsvik mål på pass av Calle Själin.

Efter 8.27 i andra perioden slog Lubos Horky till på nytt framspelad av Dennis Everberg och Felix Nilsson och gjorde 3–0.

6.23 in i tredje perioden fick Fredrik Olofsson utdelning på pass av Felix Nilsson och Lubos Horky och ökade ledningen. Rögle gjorde också 5–0 genom Fredrik Olofsson assisterad av Felix Nilsson efter 8.17.

Rögles Felix Nilsson hade fyra assists och Lubos Horky stod för två mål och ett assist.

Rögle har två segrar och tre förluster och 14–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

På torsdag 29 januari 19.00 spelar Rögle hemma mot Djurgården och Skellefteå AIK hemma mot Timrå IK.

Rögle–Skellefteå AIK 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (3.57) Lubos Horky (Felix Nilsson), 2–0 (4.43) Albin Sundsvik (Calle Själin).

Andra perioden: 3–0 (28.27) Lubos Horky (Dennis Everberg, Felix Nilsson).

Tredje perioden: 4–0 (46.23) Fredrik Olofsson (Felix Nilsson, Lubos Horky), 5–0 (48.17) Fredrik Olofsson (Felix Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Skellefteå AIK: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Djurgårdens IF, hemma, 29 januari 19.00

Skellefteå AIK: Timrå IK, hemma, 29 januari 19.00