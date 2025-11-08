Stark seger för New Jersey mot Pittsburgh

New Jersey vann med 2–1 efter straffar

Paul Cotter matchvinnare för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

Två topplag möttes i NHL på lördagen. Och det slutade med seger för New Jersey, som besegrade Pittsburgh hemma med 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar i den seriefinalen.

New Jerseys fina hemmaform håller i sig. Segern var sjunde raka i Prudential Center.

NY Islanders nästa för New Jersey

Arsenij Gritsjuk gjorde 1–0 till New Jersey efter 19 minuters spel. Efter 12.49 i andra perioden slog Ryan Graves till på pass av Bryan Rust och Sidney Crosby och kvitterade för Pittsburgh. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. New Jersey vann straffläggningen efter att Paul Cotter satt den avgörande straffen.

Det här var New Jerseys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Pittsburghs femte uddamålsförlust.

Nästa motstånd för New Jersey är NY Islanders. Lagen möts tisdag 11 november 01.00 i Prudential Center. Pittsburgh tar sig an Los Angeles hemma söndag 9 november 20.00.

New Jersey–Pittsburgh 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (19.05) Arsenij Gritsjuk.

Andra perioden: 1–1 (32.49) Ryan Graves (Bryan Rust, Sidney Crosby).

Straffar: 2–1 (65.00) Paul Cotter.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Pittsburgh: 2-1-2

Nästa match:

New Jersey: New York Islanders, hemma, 11 november

Pittsburgh: Los Angeles Kings, hemma, 9 november