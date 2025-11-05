Stark seger för Mörrums GoIS U20 i toppmatchen mot Lejonet

Mörrums GoIS U20 segrade – 4–3 mot Lejonet

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 E syd herr på tisdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Mörrums GoIS U20, som besegrade Lejonet med 4–3 (2–0, 1–1, 1–2).

Segern var Mörrums GoIS U20:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Matei Bolocan gjorde två mål för Mörrums GoIS U20

Matei Bolocan gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Milton Engdahl och Hampus Eriksson, målen för Lejonet gjordes av William Sjöholm 2 och Marwin Kronkvist.

Det här var Lejonets tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Mörrums GoIS U20:s tredje uddamålsseger.

Lejonet stannar därmed på tredje plats och Mörrums GoIS U20 på andra plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mörrums GoIS IK med 4–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 8 november. Då möter Lejonet Tyringe i Tyrs Hov Sportcentra 15.00. Mörrums GoIS U20 tar sig an KRIF Hockey J20 borta 14.00.