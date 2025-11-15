Stark seger för Mariestad mot Vänersborg

Mariestad vann med 8–4 mot Vänersborg

Mariestads tionde seger på de senaste tio matcherna

Mariestads Ville Gustafsson tremålsskytt

Två topplag möttes i U20 division 1 B syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för Mariestad, som besegrade Vänersborg hemma med 8–4 (5–0, 1–1, 2–3) i den seriefinalen.

Serieledande Mariestad tog sin 14:e seger i rad i serien medan Vänersborg efter tre raka segrar nu förlorade.

Leo Wallin blev matchvinnare

Mariestad spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Vänersborg reducerade dock till 6–2 genom Ludwig Andersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 7.42 ökade Mariestad på till 7–2 återigen genom Ville Gustafsson.

Vänersborg gjorde 7–3 genom Carl Arvidsson efter 12.22 av perioden.

Mariestad ökade ledningen till 8–3, återigen genom Adrian Johnson efter 14.27.

Ludwig Andersson reducerade förvisso men närmare än 8–4 kom inte Vänersborg. Mariestad tog därmed en säker seger.

Adrian Johnson gjorde två mål för Mariestad och två målgivande passningar, Alfred Ahlgren hade tre assists och Ville Gustafsson gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mariestads BoIS HC vunnit.

Lördag 22 november möter Mariestad Skövde HC borta 14.00 och Vänersborg möter Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma 12.10.

Mariestad–Vänersborg 8–4 (5–0, 1–1, 2–3)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (0.08) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Lukas Ottosson), 2–0 (10.20) Måns Holm (Olle Fjellman, Stig Lindell), 3–0 (11.56) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Viggo Eklund), 4–0 (16.01) Leo Wallin (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson), 5–0 (18.53) Leo Wallin (Adrian Johnson).

Andra perioden: 6–0 (26.31) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist), 6–1 (39.04) Alexander Wallgren (Alex Bergström).

Tredje perioden: 6–2 (43.49) Ludwig Andersson, 7–2 (47.42) Ville Gustafsson (Lukas Ottosson, Vilgot Andersson), 7–3 (52.22) Carl Arvidsson, 8–3 (54.27) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren), 8–4 (54.49) Ludwig Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Vänersborg: 3-0-2

Nästa match:

Mariestad: Skövde Hockey Club, borta, 22 november

Vänersborg: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 22 november