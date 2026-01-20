Stark seger för Kristianstad i toppmatchen mot Lund

Kristianstad segrade – 5–2 mot Lund

Kristianstads nionde seger på de senaste nio matcherna

Kristianstads Neo Sjöstedt tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 D syd vår herr på tisdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Kristianstad, som besegrade Lund med 5–2 (2–1, 0–0, 3–1) i den tidiga seriefinalen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Lund ligger kvar på andra plats i tabellen och Kristianstad är i fortsatt serieledning. Åtta poäng skiljer nu lagen åt.

Kristianstad tog sin nionde seger i rad i serien medan Lund efter fyra raka segrar nu förlorade.

Isac Johansson bakom Kristianstads avgörande

Kristianstad tog ledningen i början av första perioden genom Neo Sjöstedt.

Lund kvitterade till 1–1 genom Isak Metsävainio efter 8.31.

Kristianstad tog ledningen på nytt genom Lukas Haugland efter 13.39 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Lund kvitterade till 2–2 genom Victor Andersson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Kristianstad stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5. Kristianstad tog därmed en klar seger.

Neo Sjöstedt gjorde två mål för Kristianstad och spelade fram till ett mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kristianstads IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Lund Giants HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Lund Lejonet i Landskrona Ishall 14.00. Kristianstad tar sig an Trelleborg hemma 16.00.

Lund–Kristianstad 2–5 (1–2, 0–0, 1–3)

U20 Div 1 D syd vår herr, Lunds Ishall

Första perioden: 0–1 (2.23) Neo Sjöstedt (Noah Johansson, Sam Flügel), 1–1 (8.31) Isak Metsävainio (Alvin Grant, Ludvig Thomsson), 1–2 (13.39) Lukas Haugland (Neo Sjöstedt).

Tredje perioden: 2–2 (45.13) Victor Andersson (Wilgot Alenius), 2–3 (48.44) Isac Johansson (Lukas Haugland), 2–4 (51.26) Svante Back, 2–5 (59.38) Neo Sjöstedt (Noah Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 4-0-1

Kristianstad: 5-0-0

Nästa match:

Lund: IF Lejonet, borta, 24 januari 14.00

Kristianstad: Trelleborgs IF, hemma, 24 januari 16.00