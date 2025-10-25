Stark seger för Kovland U18 mot Vännäs HC U18

Seger för Kovland U18 med 8–7 efter förlängning

Kovland U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Elton Nyström matchvinnare för Kovland U18

Två topplag möttes i U18 division 1 norra B herr på lördagen. Och det slutade med seger för Kovland U18, som besegrade Vännäs HC U18 borta med 8–7 (2–4, 1–2, 4–1, 1–0) efter förlängning i den seriefinalen.

Elton Nyström blev matchhjälte med sitt avgörande 8–7-mål efter bara 54 sekunder i förlängningen.

Det här innebär att Kovland U18 nu har elva segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Vännäs HC U18–Kovland U18 – mål för mål

I första perioden var det Vännäs HC U18 som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Vännäs HC U18 ökade ledningen till 7–3 genom Isac Grundberg efter 2.26 i tredje perioden.

Kovland U18 reducerade och kvitterade till 7–7 med knappt två minuter kvar att spela. I förlängningen tog det 54 sekunder till Kovland U18 också avgjorde till 8–7. Stor matchhjälte blev Elton Nyström, på pass av Axel Sellgren Granzell.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson stod för fem poäng, varav två mål, Emil Johansson gjorde två mål och två assist och Albin Lindblom gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Filip Nygren hade fem assists för Vännäs HC U18, Hugo Engman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Leon Bergqvist gjorde två mål och totalt fyra poäng.

Lagen möts igen 6 december i FD Maskin Arena.

Söndag 26 oktober möter Vännäs HC U18 AIK-Hockey Härnösand U18 hemma 16.30 och Kovland U18 möter Umeå Hockeyklubb U18 borta 13.15.

Vännäs HC U18–Kovland U18 7–8 (4–2, 2–1, 1–4, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (3.22) Hugo Engman (Alfons Kilstadius, Filip Nygren), 1–1 (4.17) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson), 2–1 (10.10) Leon Torneus (Filip Nygren), 2–2 (14.32) Benjamin Thun Hansson (William Larsson), 3–2 (15.34) Leon Bergqvist (Filip Nygren), 4–2 (18.21) Leon Torneus (Hugo Engman, Filip Nygren).

Andra perioden: 5–2 (21.02) Vincent Dahl Franzén (Leon Bergqvist, Hugo Engman), 5–3 (23.58) Edvin Wallin (Rasmus Ekman, Elwin Wagenius), 6–3 (28.34) Leon Bergqvist (Filip Nygren, Hugo Engman).

Tredje perioden: 7–3 (42.26) Isac Grundberg (Leon Bergqvist, Lucas Noren), 7–4 (42.34) Elwin Wagenius (Axel Sellgren Granzell, Rasmus Ekman), 7–5 (45.03) Benjamin Thun Hansson (Albin Lindblom, Emil Johansson), 7–6 (46.41) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 7–7 (59.00) Emil Johansson (Albin Lindblom, Benjamin Thun Hansson).

Förlängning: 7–8 (60.54) Elton Nyström (Axel Sellgren Granzell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-1-1

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

Vännäs HC U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 26 oktober

Kovland U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 26 oktober