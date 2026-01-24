Stark seger för Järna i toppmatchen mot Enköping

Järna-seger med 5–4 efter förlängning

Järnas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Milton Berglind med två mål för Järna

Det var två topplag som möttes i U20 allettan östra på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Järna, som besegrade Enköping med 5–4 (1–2, 1–2, 2–0, 1–0) efter förlängning i den tidiga seriefinalen.

– En riktig kämpaseger där vi två gånger hämtar upp ett tvåmålsunderläge. Men vi visar att vi aldrig ger upp och tredjeperioden plus overtime är vår, kommenterade Järnas lagledare Fredrik Thunberg.

Elliot Veteläinen blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 2.54 in i förlängningen.

Järna hade förlorat de senaste fem mötena mot Enköping inför dagens möte.

När Järna och Enköping senast gjorde upp var Enköping klart bättre och vann med hela 12–3. Nu kom alltså revanschen för Järna.

Järnas Milton Berglind tvåmålsskytt

Enköping startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Hugo Hedenfalk och Hampus Söderkvist innan Järna svarade och gjorde 2–1 genom Milton Berglind.

Järna kvitterade också till 2–2 genom Milton Berglind i andra perioden.

Enköping gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Alexander Malm och Emil De Pourbaix.

Redan efter 33 sekunder i tredje perioden reducerade Järna till 3–4 genom Mio Bäck med assist av Olle Nilheimer och Jonathan Tellemar. Samuel Kjellström kvitterade för Järna efter 2.11 in i tredje perioden assisterad av Elliot Veteläinen.

Stor matchhjälte för Järna 2.54 in i förlängningen blev Elliot Veteläinen med det avgörande målet i förlängningen.

Järnas Mio Bäck stod för ett mål och två assists.

Järna har fyra segrar och en förlust och 20–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har en vinst och fyra förluster och 14–22 i målskillnad.

Enköpings nya tabellposition är tredje plats medan Järna leder serien.

Måndag 26 januari möter Järna Segeltorp borta 19.00 och Enköping möter Wings HC Arlanda hemma 19.40.

Järna–Enköping 5–4 (1–2, 1–2, 2–0, 1–0)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (4.45) Hugo Hedenfalk (Ludvig Söderberg, Linus Wall), 0–2 (9.39) Hampus Söderkvist (Isak Heikman), 1–2 (11.59) Milton Berglind (Mio Bäck, Jonathan Tellemar).

Andra perioden: 2–2 (32.46) Milton Berglind (James Kumlin Anefjäll, Mio Bäck), 2–3 (35.15) Alexander Malm (Linus Wall, Ludvig Söderberg), 2–4 (38.49) Emil De Pourbaix (Isak Heikman, Felix Gustafsson).

Tredje perioden: 3–4 (40.33) Mio Bäck (Olle Nilheimer, Jonathan Tellemar), 4–4 (42.11) Samuel Kjellström (Elliot Veteläinen).

Förlängning: 5–4 (62.54) Elliot Veteläinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 4-1-0

Enköping: 1-1-3

Nästa match:

Järna: Segeltorps IF, borta, 26 januari 19.00

Enköping: Wings HC Arlanda, hemma, 26 januari 19.40