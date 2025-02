Helsingborg-seger med 6–2 mot Jonstorp

Helsingborgs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Milton Hållström med två mål för Helsingborg

Två topplag möttes i fortsättningsserien i J18 division 1 syd C herr på torsdagen. Och det slutade med seger för Helsingborg, som besegrade Jonstorp borta med 6–2 (1–2, 3–0, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Jonstorp ligger kvar på andra plats i tabellen, och Helsingborg är i fortsatt serieledning. Sju poäng skiljer nu lagen åt.

Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg tyckte så här om matchen:

– Vi gör en väldigt stabil insats idag. Långa stunder spelar vi en väldigt mogen ishockey och förtjänar att vinna. Nu ser det bra ut inför slut spurten och siktet är inställt på att knipa kvalplatsen.

Segern var Helsingborgs åttonde på de senaste nio matcherna.

Otto Dahlkvist gjorde matchvinnande målet

Jonstorp startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Noel Blommefors och Carl-Victor Berglund innan Helsingborg svarade och gjorde 2–1 genom Felix Adolfsson. Helsingborg gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Helsingborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Milton Hållström, som gjorde två mål.

Otto Dahlkvist gjorde ett mål för Helsingborg och spelade fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Jonstorp och Helsingborg i fortsättningsserien i J18 division 1 syd C herr. Jonstorps IF IshF vann de två första mötena. Jonstorps IF IshF vann senast lagen möttes.

Jonstorp tar sig an Alvesta i nästa match hemma söndag 23 februari 13.10. Helsingborg möter samma dag 13.00 KRIF Hockey J18 hemma.

Jonstorp–Helsingborg 2–6 (2–1, 0–3, 0–2)

Första perioden: 1–0 (6.07) Noel Blommefors (Victor Johansson), 2–0 (13.10) Carl-Victor Berglund (Victor Johansson), 2–1 (14.42) Felix Adolfsson (Isak Paerremand, Marius Decierdo).

Andra perioden: 2–2 (28.49) Lukas Rooth (Eric Dunér, Otto Dahlkvist), 2–3 (31.22) Otto Dahlkvist (Isac Smyth), 2–4 (36.18) Eric Dunér (Otto Dahlkvist, Felix Unger).

Tredje perioden: 2–5 (42.30) Milton Hållström (Joel Mårtensson, Felix Unger), 2–6 (49.33) Milton Hållström (Viggo Stein, Joel Mårtensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Helsingborg: 4-1-0

Nästa match:

Jonstorp: Alvesta SK, hemma, 23 februari

Helsingborg: KRIF Hockey, hemma, 23 februari