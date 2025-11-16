Stark seger för Helsingborg i toppmatchen mot Nybro Vikings

Helsingborg segrade – 10–3 mot Nybro Vikings

Helsingborgs nionde seger på de senaste nio matcherna

Isak Paerremand avgjorde för Helsingborg

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd C herr på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Helsingborg, som besegrade Nybro Vikings med 10–3 (5–0, 4–1, 1–2).

Därmed har Helsingborg vunnit nio matcher i rad i U18 division 1 syd C herr.

Helsingborg–Nybro Vikings – mål för mål

I första perioden var det Helsingborg som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 9–1.

Efter 10.38 i tredje perioden ökade Helsingborg på till 10–1 på nytt genom Noah Roos.

Vilgot Zetterqvist och John Berglycke reducerade förvisso men närmare än 10–3 kom inte Nybro Vikings. Helsingborg tog därmed en säker seger.

Helsingborgs Isak Paerremand stod för två mål och fem assists, Noah Roos gjorde två mål och två målgivande passningar, Marius Decierdo gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Adrian Sonesson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Helsingborg har en stark form med fem segrar och 30–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nybro Vikings har tre vinster och två förluster och 20–18 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborg HC Ungdom med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Torsdag 20 november spelar Helsingborg hemma mot Limhamn 19.15 och Nybro Vikings mot Mörrums GoIS J18 hemma 19.10 i Liljas Arena.

Helsingborg–Nybro Vikings 10–3 (5–0, 4–1, 1–2)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (6.03) Felix Data (Noah Roos, Isak Paerremand), 2–0 (8.01) Isak Paerremand (Marius Decierdo), 3–0 (8.20) Noah Roos (Adrian Sonesson), 4–0 (10.21) Isak Paerremand (William Holmberg), 5–0 (10.52) Erik Allard (Isak Paerremand).

Andra perioden: 5–1 (22.07) Hugo Gustafsson (Elias Ekman), 6–1 (27.47) Marius Decierdo (Isak Paerremand, Adrian Sonesson), 7–1 (33.24) Adrian Sonesson (Noah Roos), 8–1 (36.25) William Holmberg (Wiggo Holm), 9–1 (39.48) Wiggo Holm (Isak Paerremand, Emil Ylvén).

Tredje perioden: 10–1 (50.38) Noah Roos (Isak Paerremand, Marius Decierdo), 10–2 (51.38) Vilgot Zetterqvist (Manfred Åkesson), 10–3 (53.47) John Berglycke (Vilgot Zetterqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 5-0-0

Nybro Vikings: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Limhamn HK, hemma, 20 november

Nybro Vikings: Mörrums GoIS IK, hemma, 20 november