Stark seger för Häradsbygden i toppmatchen mot Gävle
Följ HockeySverige på
Google news
- Häradsbygden segrade – 3–2 efter förlängning
- Häradsbygdens sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Isac Fors med två mål för Häradsbygden
Det var två topplag som möttes i U20 division 1 västra A herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Häradsbygden, som besegrade Gävle med 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0) efter förlängning.
Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Gävle ligger kvar på andra plats i tabellen och Häradsbygden på tredje plats.
Isac Fors slog till 2.52 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.
Häradsbygden tog därmed fjärde raka seger mot just Gävle.
I och med detta har Häradsbygden fyra raka segrar i U20 division 1 västra A herr.
Isac Fors tvåmålsskytt för Häradsbygden
Arwid Thyr gav Gävle ledningen efter 4.09 efter pass från Martin Ålenius.
Efter 15.32 i andra perioden slog Calle Zetterholm till på pass av Martin Ålenius och gjorde 2–0.
11.05 in i tredje perioden nätade Häradsbygdens Isac Fors och reducerade. Efter 13.59 nätade Theodor Netz-Åkesson på pass av Milton Rosengren och kvitterade för Häradsbygden.
Matchvinnare för bortalaget Häradsbygden 2.52 in i förlängningen blev Isac Fors med det avgörande förlängningsmålet.
Säsongens första möte lagen emellan vann Häradsbygden med 5–3.
Fredag 6 februari 19.40 spelar Gävle hemma mot Skutskär J20. Häradsbygden möter Falu J20 hemma i Clas Ohlson Foundation Arena onsdag 4 februari 19.15.
Gävle–Häradsbygden 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–1)
U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen
Första perioden: 1–0 (4.09) Arwid Thyr (Martin Ålenius).
Andra perioden: 2–0 (35.32) Calle Zetterholm (Martin Ålenius).
Tredje perioden: 2–1 (51.05) Isac Fors, 2–2 (53.59) Theodor Netz-Åkesson (Milton Rosengren).
Förlängning: 2–3 (62.52) Isac Fors (Theodor Netz-Åkesson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Gävle: 3-2-0
Häradsbygden: 4-0-1
Nästa match:
Gävle: Skutskärs SK U23, hemma, 6 februari 19.40
Häradsbygden: Falu IF, hemma, 4 februari 19.15
Den här artikeln handlar om: