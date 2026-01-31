Stark seger för Häradsbygden i toppmatchen mot Gävle

Häradsbygden segrade – 3–2 efter förlängning

Häradsbygdens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Isac Fors med två mål för Häradsbygden

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 västra A herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Häradsbygden, som besegrade Gävle med 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0) efter förlängning.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Gävle ligger kvar på andra plats i tabellen och Häradsbygden på tredje plats.

Isac Fors slog till 2.52 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Häradsbygden tog därmed fjärde raka seger mot just Gävle.

I och med detta har Häradsbygden fyra raka segrar i U20 division 1 västra A herr.

Isac Fors tvåmålsskytt för Häradsbygden

Arwid Thyr gav Gävle ledningen efter 4.09 efter pass från Martin Ålenius.

Efter 15.32 i andra perioden slog Calle Zetterholm till på pass av Martin Ålenius och gjorde 2–0.

11.05 in i tredje perioden nätade Häradsbygdens Isac Fors och reducerade. Efter 13.59 nätade Theodor Netz-Åkesson på pass av Milton Rosengren och kvitterade för Häradsbygden.

Matchvinnare för bortalaget Häradsbygden 2.52 in i förlängningen blev Isac Fors med det avgörande förlängningsmålet.

Säsongens första möte lagen emellan vann Häradsbygden med 5–3.

Fredag 6 februari 19.40 spelar Gävle hemma mot Skutskär J20. Häradsbygden möter Falu J20 hemma i Clas Ohlson Foundation Arena onsdag 4 februari 19.15.

Gävle–Häradsbygden 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–1)

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (4.09) Arwid Thyr (Martin Ålenius).

Andra perioden: 2–0 (35.32) Calle Zetterholm (Martin Ålenius).

Tredje perioden: 2–1 (51.05) Isac Fors, 2–2 (53.59) Theodor Netz-Åkesson (Milton Rosengren).

Förlängning: 2–3 (62.52) Isac Fors (Theodor Netz-Åkesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-2-0

Häradsbygden: 4-0-1

Nästa match:

Gävle: Skutskärs SK U23, hemma, 6 februari 19.40

Häradsbygden: Falu IF, hemma, 4 februari 19.15