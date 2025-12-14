Stark seger för Grums IK 2 mot Kils AIK J18

Grums IK 2 segrade – 4–3 mot Kils AIK J18

Grums IK 2:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Theo Karlsson matchvinnare för Grums IK 2

Två topplag möttes i U18 division 1 västra D herr på söndagen. Och det slutade med seger för Grums IK 2, som besegrade Kils AIK J18 borta med 4–3 (1–1, 2–1, 1–1) i den seriefinalen.

Segern var Grums IK 2:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga nästa för Grums IK 2

Grums IK 2 tog ledningen efter 10.01 genom Albin Holmstrand på passning från Alfred Holmgren.

Kils AIK J18 kvitterade till 1–1 efter 16.25 genom Oscar Bill assisterad av Sigge Kresnik Wiman och Max Höglund.

Grums IK 2 startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Milian Kitti och Ludvig Lindahl innan Kils AIK J18 svarade och gjorde 3–2 genom Aston De Melo.

11.35 in i tredje perioden fick Theo Karlsson utdelning och ökade ledningen.

13.23 in i perioden slog Oscar Bill till återigen på pass av Sigge Kresnik Wiman och Max Höglund och reducerade. Men mer än så orkade Kils AIK J18 inte med.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kils AIK med 4–3.

Kils AIK J18–Grums IK 2 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (10.01) Albin Holmstrand (Alfred Holmgren), 1–1 (16.25) Oscar Bill (Sigge Kresnik Wiman, Max Höglund).

Andra perioden: 1–2 (21.54) Milian Kitti (Ludvig Lindahl), 1–3 (24.05) Ludvig Lindahl (Filip Gillström, Zeb Alstad), 2–3 (38.31) Aston De Melo (Alfred Forsberg, Theo Blomqvist).

Tredje perioden: 2–4 (51.35) Theo Karlsson, 3–4 (53.23) Oscar Bill (Sigge Kresnik Wiman, Max Höglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 4-0-1

Grums IK 2: 4-0-1

Nästa match:

Grums IK 2: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 17 december 19.00