Stark seger för Grums i toppmatchen mot Strömsbro

Grums-seger med 5–2 mot Strömsbro

Grums åttonde seger på de senaste nio matcherna

Grums Isac Olsson tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U20 region väst herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Grums, som besegrade Strömsbro med 5–2 (1–1, 0–1, 4–0).

Grums huvudtränare Tim Rivest:

– Strömsbro is tough team to play against. They defend well and their forwards are explosive. With that said, we kept it close for two periods and went on the hunt in the third. We eere heavier in the offensive zone and were able to create goals for the win.

Resultatet betyder att serieledande Grums tog sjunde segern i följd och att Strömsbro samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Viktor Berg gjorde matchvinnande målet

Max Johansson gjorde 1–0 till Grums efter bara 3.46.

Strömsbro kvitterade till 1–1 snabbt. Efter 5.27 gjorde Måns Knudsen mål på pass av Wilmer Björk Eriksson och Sergejs Avotins.

Strömsbro gjorde också 2–1 efter 15.18 i andra perioden när Axel Kjerrman fick träff framspelad av Filip Jaxgård och Jakob Pommer.

Grums vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–1 till 2–5 i tredje perioden. 2–4-målet kom med bara 2.20 kvar att spela genom Linus Högström Nordhammer. Och med 27 sekunder kvar att spela kom också 2–5 genom Isac Olsson. Därmed tog laget en säker seger.

Strömsbro stannar därmed kvar på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Strömsbro Orsa borta i Orsa Ishall, onsdag 26 november 19.00. Grums spelar hemma mot Valbo J20 lördag 29 november 13.00.

Strömsbro–Grums 2–5 (1–1, 1–0, 0–4)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (3.46) Max Johansson, 1–1 (5.27) Måns Knudsen (Wilmer Björk Eriksson, Sergejs Avotins).

Andra perioden: 2–1 (35.18) Axel Kjerrman (Filip Jaxgård, Jakob Pommer).

Tredje perioden: 2–2 (45.10) Isac Olsson (Max Johansson), 2–3 (48.34) Viktor Berg (Linus Olsson, Elvis Bergsköld), 2–4 (57.40) Linus Högström Nordhammer, 2–5 (59.33) Isac Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-0-2

Grums: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Orsa IK, borta, 26 november

Grums: Valbo HC, hemma, 29 november