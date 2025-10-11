Stark seger för Frölunda i toppmatchen mot Rögle

Seger för Frölunda med 4–1 mot Rögle

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Nicklas Lasu matchvinnare för Frölunda

Det var två topplag som möttes i SHL på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Frölunda, som besegrade Rögle med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) i den tidiga seriefinalen.

Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna.

Frölunda–Rögle – mål för mål

Frölunda startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Max Lindholm och Nicklas Lasu innan Rögle svarade och gjorde 2–1 genom Josh Dickinson. Efter 12.08 i andra perioden nätade Christian Folin på pass av Isac Heens och Arttu Ruotsalainen och gjorde 3–1. 11.46 in i tredje perioden slog Ivar Stenberg till framspelad av Noah Dower Nilsson och Dominik Egli och ökade ledningen.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Frölunda med 17–7 och Rögle med 18–14 i målskillnad.

I nästa match möter Frölunda Timrå IK hemma på lördag 18 oktober 15.15. Rögle möter Malmö torsdag 16 oktober 19.00 borta.

Frölunda–Rögle 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (7.41) Max Lindholm, 2–0 (10.27) Nicklas Lasu (Henrik Tömmernes, Dominik Egli), 2–1 (13.12) Josh Dickinson.

Andra perioden: 3–1 (32.08) Christian Folin (Isac Heens, Arttu Ruotsalainen).

Tredje perioden: 4–1 (51.46) Ivar Stenberg (Noah Dower Nilsson, Dominik Egli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda: Timrå IK, hemma, 18 oktober

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 16 oktober