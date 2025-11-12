Stark seger för Dallas i toppmatchen mot Ottawa

Seger för Dallas med 3–2 efter förlängning

Dallas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Roope Hintz avgjorde för Dallas

Det var två topplag som möttes i NHL på onsdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Dallas, som besegrade Ottawa med 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Dallas stod Roope Hintz för 3.04 in i förlängningen.

Segern var Dallas fjärde på de senaste fem matcherna.

Ottawa–Dallas – mål för mål

Ottawa tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 16.22 i andra perioden nätade Mikko Rantanen framspelad av Jason Robertson och reducerade åt Dallas. 9 minuter in i tredje perioden slog Jason Robertson till på pass av Mikko Rantanen och Miro Heiskanen och kvitterade. Stor matchhjälte för Dallas 3.04 in i förlängningen blev Roope Hintz med det avgörande förlängningsmålet.

Jason Robertson gjorde ett mål för Dallas och två assist.

Det här var Ottawas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Dallas nionde uddamålsseger.

Den 1 december spelar lagen mot varandra på nytt, i American Airlines Center.

I nästa match möter Ottawa Boston hemma och Dallas möter Montreal borta. Båda matcherna spelas fredag 14 november 01.00.

Ottawa–Dallas 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (0.49) Drake Batherson (Jake Sanderson), 2–0 (8.53) Nick Jensen (Mike Amadio, Claude Giroux).

Andra perioden: 2–1 (36.22) Mikko Rantanen (Jason Robertson).

Tredje perioden: (Mikko Rantanen, Miro Heiskanen).

Förlängning: 2–3 (63.04) Roope Hintz (Jason Robertson, Miro Heiskanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-3-0

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Ottawa: Boston Bruins, hemma, 14 november

Dallas: Montreal Canadiens, borta, 14 november