Stark seger för Colorado i toppmatchen mot Edmonton

Colorado vann med 9–1 mot Edmonton

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cale Makar matchvinnare för Colorado

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Colorado, som besegrade Edmonton med 9–1 (2–0, 4–1, 3–0).

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna.

Vancouver nästa för Colorado

Colorado tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut. Colorado tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 2.44 genom Gavin Brindley och gick upp till 0–5 innan Edmonton svarade.

I periodpausen hade Colorado ledningen med 1–6. Colorado fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Nathan MacKinnon, som gjorde två mål, och Jack Drury.

Colorados Nathan MacKinnon stod för fyra poäng, varav två mål, Parker Kelly gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Devon Toews hade tre assists.

I nästa omgång har Edmonton Columbus hemma i Rogers Place, tisdag 11 november 02.30. Colorado spelar borta mot Vancouver måndag 10 november 04.00.

Edmonton–Colorado 1–9 (0–2, 1–4, 0–3)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (13.36) Cale Makar (Devon Toews, Nathan MacKinnon), 0–2 (14.48) Cale Makar (Devon Toews, Nathan MacKinnon).

Andra perioden: 0–3 (22.44) Gavin Brindley (Sam Malinski, Zakhar Bardakov), 0–4 (24.47) Jack Drury (Brent Burns, Victor Olofsson), 0–5 (29.37) Parker Kelly (Gavin Brindley, Zakhar Bardakov), 1–5 (31.34) Connor McDavid (Leon Draisaitl), 1–6 (34.44) Parker Kelly.

Tredje perioden: 1–7 (40.05) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen, Devon Toews), 1–8 (44.48) Nathan MacKinnon (Ross Colton), 1–9 (54.26) Jack Drury (Ross Colton, Parker Kelly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 1-2-2

Colorado: 4-1-0

Nästa match:

Edmonton: Columbus Blue Jackets, hemma, 11 november

Colorado: Vancouver Canucks, borta, 10 november