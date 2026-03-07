Stark seger för Colorado i toppmatchen mot Dallas

Seger för Colorado med 5–4 efter straffar

Colorados sjätte seger på de senaste sju matcherna

Valerij Nitjusjkin med två mål för Colorado

Colorado tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Dallas i NHL på lördagen med 5–4 (2–3, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar. En imponerande seger i toppen av tabellen.

Resultatet betyder att serieledande Colorado tog fjärde segern i följd och att Dallas samtidigt förlorade efter tio segrar i rad.

Valerij Nitjusjkin med två mål för Colorado

Dallas var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 1.52 i andra perioden nätade Jamie Benn på pass av Justin Hryckowian och Mavrik Bourque och gjorde 4–2. Colorados Martin Necas gjorde 4–3 efter 8.06 framspelad av Nathan MacKinnon och Gabriel Landeskog.

Valerij Nitjusjkin stod för målet när laget kvitterade till 4–4 med 15 sekunder kvar att spela på passning från Martin Necas och Brock Nelson.

I straffläggningen var det Colorado som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Valerij Nitjusjkin för.

Martin Necas gjorde ett mål för Colorado och tre assist och Nathan MacKinnon stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Dallas med 23–10 och Colorado med 19–13 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Dallas med 5–4 efter straffläggning.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter Dallas Chicago i American Airlines Center 23.00. Colorado tar sig an Minnesota hemma 19.00.

Dallas–Colorado 4–5 (3–2, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (3.33) Cale Makar (Nathan MacKinnon, Martin Necas), 1–1 (7.11) Miro Heiskanen (Jason Robertson, Wyatt Johnston), 2–1 (10.39) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Jason Robertson), 3–1 (16.07) Justin Hryckowian (Mavrik Bourque), 3–2 (19.58) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Cale Makar).

Andra perioden: 4–2 (21.52) Jamie Benn (Justin Hryckowian, Mavrik Bourque), 4–3 (28.06) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog).

Tredje perioden: 4–4 (59.45) Valerij Nitjusjkin (Martin Necas, Brock Nelson).

Straffar: 4–5 (65.00) Valerij Nitjusjkin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Colorado: 4-0-1

Nästa match:

Dallas: Chicago Blackhawks, hemma, 8 mars 23.00

Colorado: Minnesota Wild, hemma, 8 mars 19.00