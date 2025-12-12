Stark seger för Carolina mot Washington

Carolina vann med 3–2 efter straffar

Andra raka segern för Carolina

Två topplag möttes i NHL på fredagen. Och det slutade med seger för Carolina, som besegrade Washington borta med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar i den seriefinalen.

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 26 minuters spel gjorde Washington 1–0.

Efter 13.38 i andra perioden slog Nikolaj Ehlers till framspelad av Logan Stankoven och Alexander Nikisjin och kvitterade för Carolina.

11.31 in i tredje perioden fick Nic Dowd utdelning på pass av Rasmus Sandin och Connor McMichael och gav laget ledningen.

17.43 in i perioden slog Logan Stankoven till framspelad av Nikolaj Ehlers och Jalen Chatfield och kvitterade.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Washington med 17–9 och Carolina med 15–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Washington Capitals med 4–1.

Nästa motstånd för Washington är Winnipeg. Carolina tar sig an Philadelphia borta. Båda matcherna spelas söndag 14 december 01.00.

Washington–Carolina 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: (Alex Ovetjkin, Rasmus Sandin), 1–1 (33.38) Nikolaj Ehlers (Logan Stankoven, Alexander Nikisjin).

Tredje perioden: 2–1 (51.31) Nic Dowd (Rasmus Sandin, Connor McMichael), 2–2 (57.43) Logan Stankoven (Nikolaj Ehlers, Jalen Chatfield).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-2-0

Carolina: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Winnipeg Jets, borta, 14 december 01.00

Carolina: Philadelphia Flyers, borta, 14 december 01.00