Stark seger för Boo mot Lidingö Vikings HC

Boo-seger med 4–3 efter förlängning

Boos nionde seger på de senaste tio matcherna

Milton Zetterlund gjorde två mål för Boo

Det var två topplag som möttes i U18 allettan östra fortsättningsserie på torsdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Boo, som besegrade Lidingö Vikings HC med 4–3 (0–0, 3–2, 0–1, 1–0) efter förlängning i seriefinalen.

Segermålet för Boo stod Henry Andersson för efter bara 40 sekunder i förlängningen.

Efter 13 segrar i rad för Lidingö Vikings HC tog det stopp. Boo tog i stället fjärde segern i rad.

Boos Milton Zetterlund tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös.

Boo var starkast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 2–3.

Lidingö Vikings HC kvitterade till 3–3 med 1.15 kvar att spela genom Benjamin Herrmann framspelad av William Otterud.

Stor matchhjälte för Boo blev Henry Andersson som 40 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Boos Henry Andersson stod för fyra poäng, varav ett mål och Arsenijs Zaicevs gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lidingö med 5–1.

Söndag 8 mars möter Lidingö Vikings HC Eskilstuna Linden Hockey borta 16.00 och Boo möter Järna borta 14.10.

Lidingö Vikings HC–Boo 3–4 (0–0, 2–3, 1–0, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Andra perioden: 0–1 (30.07) Milton Zetterlund (Henry Andersson, Arsenijs Zaicevs), 1–1 (30.38) Jan Bajnar (Alec Lejnerborn, Axel Brändstedt), 1–2 (35.19) Arsenijs Zaicevs (Henry Andersson), 2–2 (37.22) Ludvig Jagevik (William Otterud, Benjamin Herrmann), 2–3 (38.21) Milton Zetterlund (Henry Andersson, Arsenijs Zaicevs).

Tredje perioden: 3–3 (58.45) Benjamin Herrmann (William Otterud).

Förlängning: 3–4 (60.40) Henry Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC: 4-1-0

Boo: 4-1-0

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 8 mars 16.00

Boo: Järna SK, borta, 8 mars 14.10