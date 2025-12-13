Stark seger för BIK Karlskoga J20 i toppmatchen mot Orsa

BIK Karlskoga J20 vann med 4–2 mot Orsa

BIK Karlskoga J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

William Bråtner matchvinnare för BIK Karlskoga J20

Det var två topplag som möttes i U20 region väst herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget BIK Karlskoga J20, som besegrade Orsa med 4–2 (0–0, 2–1, 2–1).

Det var BIK Karlskoga J20:s elfte raka seger mot Orsa.

Det här innebär att BIK Karlskoga J20 nu har fyra segrar i följd i U20 region väst herr.

Grums nästa för BIK Karlskoga J20

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 5.25 i andra perioden gjorde Orsa 1–0 genom Noel Berglinn.

Hannes Perman och Robin Sundqvist såg till att BIK Karlskoga J20 vände till ledning med 1–2.

BIK Karlskoga J20 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av William Bråtner och Agust Kittel. Det rycket avgjorde matchen.

Orsa reducerade dock till 2–4 genom Noel Berglinn när bara två minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Orsa har tre vinster och två förluster och 24–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga vunnit.

I nästa match, lördag 10 januari möter Orsa Malung borta i Malungs Ishall 16.00 medan BIK Karlskoga J20 spelar borta mot Grums 13.00.

Orsa–BIK Karlskoga J20 2–4 (0–0, 1–2, 1–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.25) Noel Berglinn (Liam Nordvall, Malte Willford), 1–1 (25.50) Hannes Perman (Robin Sundqvist, Linus Ericsson), 1–2 (35.44) Robin Sundqvist (Filip Ladréhn, Linus Ericsson).

Tredje perioden: 1–3 (42.24) William Bråtner (John Larsson, Agust Kittel), 1–4 (43.48) Agust Kittel (Arwid Forsman), 2–4 (58.06) Noel Berglinn (Liam Nordvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 3-1-1

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Nästa match:

Orsa: Malungs IF, borta, 10 januari 16.00

BIK Karlskoga J20: Grums IK Hockey, borta, 10 januari 13.00