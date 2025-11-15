Stark seger för Alvesta i toppmatchen mot Nybro

Alvesta-seger med 3–0 mot Nybro

Alvestas nionde seger på de senaste tio matcherna

Leo Jonsson matchvinnare för Alvesta

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 D syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Alvesta, som besegrade Nybro med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Alvestas målvakter höll nollan.

Därmed har Alvesta vunnit åtta matcher i rad i U20 division 1 D syd herr.

Nybro–Alvesta – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 7.50 in i andra perioden gjorde Alvesta 1–0 genom Leo Jonsson framspelad av Alexander Stridsberg.

Efter 8.43 i andra perioden nätade Petter Gulldén framspelad av Eric Jarnemyr och William Björkman och gjorde 0–2.

Hampus Harrysson också 0–3 assisterad av Emil Åstrand och Leo Fredh efter 18.19 i tredje perioden.

När lagen möttes senast vann Nybro Vikings IF med 5–1.

Nybro tar sig an Tingsryds AIF J20 i nästa match borta tisdag 18 november 19.15. Alvesta möter samma dag 19.40 Gislaved hemma.

Nybro–Alvesta 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Andra perioden: 0–1 (27.50) Leo Jonsson (Alexander Stridsberg), 0–2 (28.43) Petter Gulldén (Eric Jarnemyr, William Björkman).

Tredje perioden: 0–3 (58.19) Hampus Harrysson (Emil Åstrand, Leo Fredh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

Alvesta: 5-0-0

Nästa match:

Nybro: Tingsryds AIF Utv., borta, 18 november

Alvesta: Gislaveds SK, hemma, 18 november