Stark defensiv när Sunne IK J18 vann mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i målsnål match

Seger för Sunne IK J18 med 3–0 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Mille Ranström matchvinnare för Sunne IK J18

Tredje raka förlusten för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Sunne IK J18 vann på hemmaplan mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Sunne IK J18, 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Sunne IK J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga – mål för mål

Mille Ranström gav Sunne IK J18 ledningen efter 11.27 på pass av Milo Svensson och Wille Jansson. Efter 5.30 i andra perioden slog Oliver Rydell till och gjorde 2–0. William Olsson Lindh också 3–0 framspelad av Liam Mikaelsson efter 17.47 i tredje perioden.

Sunne IK J18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Arvika/Charlottenberg/Forshaga ligger sist, på nionde plats.

Lagen möts på nytt i Sparbanken Arena den 11 december.

Sunne IK J18 tar sig an Viking HC J18 i nästa match borta söndag 2 november 14.00. Arvika/Charlottenberg/Forshaga möter samma dag 18.00 Hammarö HC hemma.

Sunne IK J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (11.27) Mille Ranström (Milo Svensson, Wille Jansson).

Andra perioden: 2–0 (25.30) Oliver Rydell.

Tredje perioden: 3–0 (57.47) William Olsson Lindh (Liam Mikaelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 3-1-1

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 1-1-3

Nästa match:

Sunne IK J18: Viking HC, borta, 2 november

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Hammarö HC, hemma, 2 november