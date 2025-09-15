Stark defensiv när Rögle vann mot Troja-Ljungby J18

Rögle segrade – 4–0 mot Troja-Ljungby J18

Hugo Wieden tvåmålsskytt för Rögle

Wille Lönqvist avgjorde för Rögle

Fyra egna mål – men inte ett enda för Troja-Ljungby J18. Rögle tog en klar seger hemma mot Troja-Ljungby J18 i J18 Regional syd herr. Slutresultatet blev 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Rögle började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.30 slog Wille Lönqvist till på pass av Viktor Almtorp och Leo Papista. Efter 12.02 i andra perioden slog Hugo Wieden till, på pass av Nicolai Malm och Olle Bülow och gjorde 2–0. Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Wieden och Arvid Stolt.

Hugo Wieden gjorde två mål för Rögle och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Rögle med 6–3.

Torsdag 18 september spelar Rögle borta mot Olofström 19.30 och Troja-Ljungby J18 mot Tingsryd hemma 19.15 i Ljungby B-hall.

Rögle–Troja-Ljungby J18 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

J18 Regional syd herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 1–0 (1.30) Wille Lönqvist (Viktor Almtorp, Leo Papista).

Andra perioden: 2–0 (32.02) Hugo Wieden (Nicolai Malm, Olle Bülow).

Tredje perioden: 3–0 (51.49) Hugo Wieden (Nicolai Malm), 4–0 (58.01) Arvid Stolt (Hugo Sandblom, Hugo Wieden).

Nästa match:

Rögle: Olofströms IK, borta, 18 september

Troja-Ljungby J18: Tingsryds AIF, hemma, 18 september