Stark defensiv när Pittsburgh vann mot San Jose i målsnål match

Pittsburgh vann med 3–0 mot San Jose

Sidney Crosby avgjorde för Pittsburgh

Andra raka segern för Pittsburgh

Pittsburgh höll nollan när laget vann på bortaplan mot San Jose i NHL. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).

Vancouver nästa för Pittsburgh

Första perioden blev mållös. Det var först 7.35 in i andra perioden som Pittsburgh tog ledningen genom Sidney Crosby. I tredje perioden gjorde Pittsburgh 0–2 efter 7.02 genom Anthony Mantha framspelad av Justin Brazeau och Jevgenij Malkin. Och med bara 22 sekunder kvar satte Jevgenij Malkin 0–3 på pass av Sidney Crosby.

Den 13 december tar lagen sig an varandra igen, då i PPG Paints Arena.

På onsdag 22 oktober 01.00 spelar San Jose borta mot NY Islanders och Pittsburgh hemma mot Vancouver.

San Jose–Pittsburgh 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 0–1 (27.35) Sidney Crosby.

Tredje perioden: 0–2 (47.02) Anthony Mantha (Justin Brazeau, Jevgenij Malkin), 0–3 (59.38) Jevgenij Malkin (Sidney Crosby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 0-2-3

Pittsburgh: 3-0-2

Nästa match:

San Jose: New York Islanders, borta, 22 oktober

Pittsburgh: Vancouver Canucks, hemma, 22 oktober