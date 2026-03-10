Stark defensiv när Ottawa vann mot Vancouver i målsnål match
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Ottawa med 2–0 mot Vancouver
- Ottawas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Ridly Greig avgjorde för Ottawa
Två egna mål räckte mot Vancouver. Ottawa tog hem segern borta mot Vancouver i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).
Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.
Montreal nästa för Ottawa
Första perioden blev mållös.
10.11 in i andra perioden spräckte Ottawa nollan genom Ridly Greig efter pass från Shane Pinto och Artiom Zub.
Brady Tkachuk stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.20 kvar att spela framspelad av Tim Stützle och Artiom Zub. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och Ottawa på sjätte plats i Atlantic division.
Lagens första möte för säsongen vann Ottawa med 2–1.
Nästa motstånd för Vancouver är Nashville. Lagen möts fredag 13 mars 03.00 i Rogers Arena. Ottawa tar sig an Montreal hemma torsdag 12 mars 00.30.
Vancouver–Ottawa 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
NHL, Rogers Arena
Andra perioden: 0–1 (30.11) Ridly Greig (Shane Pinto, Artiom Zub).
Tredje perioden: 0–2 (58.40) Brady Tkachuk (Tim Stützle, Artiom Zub).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 1-1-3
Ottawa: 4-1-0
Nästa match:
Vancouver: Nashville Predators, hemma, 13 mars 03.00
Ottawa: Montreal Canadiens, hemma, 12 mars 00.30
Den här artikeln handlar om: