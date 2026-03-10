Stark defensiv när Ottawa vann mot Vancouver i målsnål match

Seger för Ottawa med 2–0 mot Vancouver

Ottawas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ridly Greig avgjorde för Ottawa

Två egna mål räckte mot Vancouver. Ottawa tog hem segern borta mot Vancouver i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.

Montreal nästa för Ottawa

Första perioden blev mållös.

10.11 in i andra perioden spräckte Ottawa nollan genom Ridly Greig efter pass från Shane Pinto och Artiom Zub.

Brady Tkachuk stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.20 kvar att spela framspelad av Tim Stützle och Artiom Zub. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och Ottawa på sjätte plats i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Ottawa med 2–1.

Nästa motstånd för Vancouver är Nashville. Lagen möts fredag 13 mars 03.00 i Rogers Arena. Ottawa tar sig an Montreal hemma torsdag 12 mars 00.30.

Vancouver–Ottawa 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 0–1 (30.11) Ridly Greig (Shane Pinto, Artiom Zub).

Tredje perioden: 0–2 (58.40) Brady Tkachuk (Tim Stützle, Artiom Zub).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Ottawa: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: Nashville Predators, hemma, 13 mars 03.00

Ottawa: Montreal Canadiens, hemma, 12 mars 00.30