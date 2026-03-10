Prenumerera

Logga in

Stark defensiv när Ottawa vann mot Vancouver i målsnål match

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Seger för Ottawa med 2–0 mot Vancouver

  • Ottawas fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Ridly Greig avgjorde för Ottawa

Två egna mål räckte mot Vancouver. Ottawa tog hem segern borta mot Vancouver i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.

Montreal nästa för Ottawa

Första perioden blev mållös.

10.11 in i andra perioden spräckte Ottawa nollan genom Ridly Greig efter pass från Shane Pinto och Artiom Zub.

Brady Tkachuk stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.20 kvar att spela framspelad av Tim Stützle och Artiom Zub. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och Ottawa på sjätte plats i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Ottawa med 2–1.

Nästa motstånd för Vancouver är Nashville. Lagen möts fredag 13 mars 03.00 i Rogers Arena. Ottawa tar sig an Montreal hemma torsdag 12 mars 00.30.

Vancouver–Ottawa 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 0–1 (30.11) Ridly Greig (Shane Pinto, Artiom Zub).

Tredje perioden: 0–2 (58.40) Brady Tkachuk (Tim Stützle, Artiom Zub).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Ottawa: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: Nashville Predators, hemma, 13 mars 03.00

Ottawa: Montreal Canadiens, hemma, 12 mars 00.30

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen