Stark defensiv när Gävle vann mot Bollnäs/Alfta U18 i målsnål match

Gävle segrade – 3–0 mot Bollnäs/Alfta U18

Gävles Hugo Lindqvist tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Bollnäs/Alfta U18

Tre egna mål räckte mot Bollnäs/Alfta U18. Gävle tog hem segern hemma mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 Div 1 västra A herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Hugo Lindqvist tvåmålsskytt för Gävle

Hugo Lindqvist gjorde 1–0 till Gävle efter 12.27 assisterad av Theodor Lång och Edvin Vahlman. Efter 10.22 i andra perioden nätade Rasmus Qvarnström på pass av Erik Eklund och Danny Dunn och gjorde 2–0. Hugo Lindqvist också 3–0 på pass av Edvin Vahlman efter 14.25 i tredje perioden.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Bollnäs/Alfta U18 är på sjunde plats.

Den 13 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Bollnäs Ishall.

I nästa omgång har Gävle Huge/Skutskär hemma i Nynäshallen, torsdag 16 oktober 19.40. Bollnäs/Alfta U18 spelar hemma mot Sandviken söndag 12 oktober 15.00.

Gävle–Bollnäs/Alfta U18 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (12.27) Hugo Lindqvist (Theodor Lång, Edvin Vahlman).

Andra perioden: 2–0 (30.22) Rasmus Qvarnström (Erik Eklund, Danny Dunn).

Tredje perioden: 3–0 (54.25) Hugo Lindqvist (Edvin Vahlman).

Nästa match:

Gävle: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 16 oktober

Bollnäs/Alfta U18: Sandvikens IK, hemma, 12 oktober