Stark defensiv när Chicago vann mot Nashville i målsnål match

Chicago vann med 3–0 mot Nashville

Chicagos femte seger på de senaste sex matcherna

Tyler Bertuzzi matchvinnare för Chicago

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Chicago vann på bortaplan mot Nashville i NHL. Den målsnåla matchen slutade 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).

Segern var Chicagos femte på de senaste sex matcherna.

Nashville–Chicago – mål för mål

Första perioden blev mållös.

6.41 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0 genom Tyler Bertuzzi efter förarbete från Connor Bedard och Artjom Levsjunov.

11.04 in i tredje perioden nätade Chicagos Nick Lardis på pass av Connor Bedard och Kevin Korchinski och ökade ledningen. Chicago gjorde också 0–3 genom Ryan Greene efter pass från Tyler Bertuzzi efter 18.33.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nashville med 4–3.

Nästa motstånd för Nashville är Washington. Lagen möts måndag 12 januari 01.00 i Bridgestone Arena. Chicago tar sig an Edmonton hemma tisdag 13 januari 02.30.

Nashville–Chicago 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

NHL, Bridgestone Arena

Andra perioden: 0–1 (26.41) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, Artjom Levsjunov).

Tredje perioden: 0–2 (51.04) Nick Lardis (Connor Bedard, Kevin Korchinski), 0–3 (58.33) Ryan Greene (Tyler Bertuzzi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Chicago: 4-0-1

Nästa match:

Nashville: Washington Capitals, hemma, 12 januari 01.00

Chicago: Edmonton Oilers, hemma, 13 januari 02.30