Stamkos och Wood blev matchvinnare hemma mot Minnesota

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Nashville som vann matchen hemma mot Minnesota i NHL på lördagen. 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) slutade matchen.

Steven Stamkos gav Nashville ledningen efter 15 minuters spel efter förarbete från Luke Evangelista och Ryan O’Reilly.

Efter 6.34 i andra perioden nätade Matthew Wood på pass av Steven Stamkos och Nick Perbix och gjorde 2–0.

6.54 in i tredje perioden fick Michael Mccarron utdelning framspelad av Jonas Brodin och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Minnesota.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Minnesota Wild har tagit två segrar före den här matchen. Nashville Predators vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nashville möter San Jose i nästa match hemma tisdag 14 april 02.00. Minnesota möter samma dag St Louis borta.

Nashville–Minnesota 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (15.01) Steven Stamkos (Luke Evangelista, Ryan O’Reilly).

Andra perioden: 2–0 (26.34) Matthew Wood (Steven Stamkos, Nick Perbix).

Tredje perioden: 2–1 (46.54) Michael Mccarron (Jonas Brodin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-1-1

Minnesota: 3-0-2

