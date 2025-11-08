Stabil seger för Vita Hästen J20 – som nollade Mjölby
- Vita Hästen J20-seger med 3–0 mot Mjölby
- Vita Hästen J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Lukas Dahl med två mål för Vita Hästen J20
Vita Hästen J20 vann på hemmaplan mot Mjölby i U20 division 1 C syd herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Vita Hästen J20, 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).
Mjölbys tränare Alexander Björk kommenterade matchen:
– Vi kommer inte upp i nivå idag och då vinner man inte mot den här typen av motstånd. Vi gör det lite för svårt för oss själva, framförallt i egen zon där vi inte är tillräckligt resoluta och vi hjälper inte målvakten som vi borde. Intensiteten behöver höjas samt spela enklare för att ge oss själva en bättre chans i nästa match.
Det här var Vita Hästen J20:s fjärde nolla den här säsongen.
Segern var Vita Hästen J20:s åttonde på de senaste tio matcherna.
Vita Hästen J20:s Lukas Dahl tvåmålsskytt
Vita Hästen J20 tog ledningen efter 10.40 genom Lukas Dahl på pass av Adam Svedman.
Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Vita Hästen J20 starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Lukas Dahl och Eliam Heine-Hällborn och avgjorde matchen.
När lagen möttes senast vann HC Vita Hästen med 6–4.
I nästa match möter Vita Hästen J20 Guts/Valdemarsvik borta på torsdag 13 november 19.00. Mjölby möter Västervik lördag 15 november 15.45 hemma.
Vita Hästen J20–Mjölby 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)
U20 division 1 C syd herr, Stallet Norrköping
Första perioden: 1–0 (10.40) Lukas Dahl (Adam Svedman).
Tredje perioden: 2–0 (44.49) Lukas Dahl (Adam Svedman, Victor Lander), 3–0 (54.22) Eliam Heine-Hällborn (Melvin Mörlin, Filip Törnström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vita Hästen J20: 3-1-1
Mjölby: 2-0-3
Nästa match:
Vita Hästen J20: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 13 november
Mjölby: Västerviks IK, hemma, 15 november
