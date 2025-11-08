Stabil seger för Vita Hästen J20 – som nollade Mjölby

Vita Hästen J20-seger med 3–0 mot Mjölby

Vita Hästen J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Lukas Dahl med två mål för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 vann på hemmaplan mot Mjölby i U20 division 1 C syd herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Vita Hästen J20, 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Mjölbys tränare Alexander Björk kommenterade matchen:

– Vi kommer inte upp i nivå idag och då vinner man inte mot den här typen av motstånd. Vi gör det lite för svårt för oss själva, framförallt i egen zon där vi inte är tillräckligt resoluta och vi hjälper inte målvakten som vi borde. Intensiteten behöver höjas samt spela enklare för att ge oss själva en bättre chans i nästa match.

Det här var Vita Hästen J20:s fjärde nolla den här säsongen.

Segern var Vita Hästen J20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Vita Hästen J20:s Lukas Dahl tvåmålsskytt

Vita Hästen J20 tog ledningen efter 10.40 genom Lukas Dahl på pass av Adam Svedman.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Vita Hästen J20 starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Lukas Dahl och Eliam Heine-Hällborn och avgjorde matchen.

När lagen möttes senast vann HC Vita Hästen med 6–4.

I nästa match möter Vita Hästen J20 Guts/Valdemarsvik borta på torsdag 13 november 19.00. Mjölby möter Västervik lördag 15 november 15.45 hemma.

Vita Hästen J20–Mjölby 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

U20 division 1 C syd herr, Stallet Norrköping

Första perioden: 1–0 (10.40) Lukas Dahl (Adam Svedman).

Tredje perioden: 2–0 (44.49) Lukas Dahl (Adam Svedman, Victor Lander), 3–0 (54.22) Eliam Heine-Hällborn (Melvin Mörlin, Filip Törnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 3-1-1

Mjölby: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen J20: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 13 november

Mjölby: Västerviks IK, hemma, 15 november