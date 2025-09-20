Stabil seger för Växjö – höll nollan mot Djurgården

Växjö vann med 4–0 mot Djurgården

Dennis Rasmussen med två mål för Växjö

Växjö höll tätt bakåt

Växjö vann på hemmaplan mot Djurgården i SHL. Laget gjorde en stark insats, och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (2–0, 2–0, 0–0).

Växjös Dennis Rasmussen tvåmålsskytt

Växjö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Växjö starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Dylan Mclaughlin och Dennis Rasmussen. I tredje perioden höll Växjö i sin 4–0-ledning och vann.

Växjös Brogan Rafferty stod för ett mål och två assists.

När lagen senast möttes, för tre år sedan, blev det seger för Djurgården med 6–2.

I nästa match möter Växjö Örebro Hockey hemma på torsdag 25 september 19.00. Djurgården möter Frölunda tisdag 23 september 19.00 hemma.

Växjö–Djurgården 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (9.36) Dennis Rasmussen (Manuel Ågren, Joel Persson), 2–0 (16.30) Brogan Rafferty (Lucas Elvenes, Joel Persson).

Andra perioden: 3–0 (28.35) Dylan Mclaughlin (Ville Svensson, Brogan Rafferty), 4–0 (29.17) Dennis Rasmussen (Reid Gardiner, Brogan Rafferty).

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, hemma, 25 september

Djurgården: Frölunda HC, hemma, 23 september