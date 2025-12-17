Stabil seger för Vancouver – höll nollan mot NY Rangers

Vancouver vann på bortaplan mot NY Rangers i NHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Vancouver, 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Vancouver började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.46 slog Evander Kane till.

Efter 3.24 i andra perioden slog Liam Oehgren till och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3 genom Conor Garland efter 16.52 i tredje perioden.

NY Rangers har en vinst och fyra förluster och 8–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har tre vinster och två förluster och 11–10 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann NY Rangers med 2–0.

Fredag 19 december 02.00 spelar NY Rangers borta mot St Louis. Vancouver möter NY Islanders borta i UBS Arena lördag 20 december 01.00.

NY Rangers–Vancouver 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (1.46) Evander Kane.

Andra perioden: 0–2 (23.24) Liam Oehgren.

Tredje perioden: 0–3 (56.52) Conor Garland.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-1-3

Vancouver: 3-0-2

Nästa match:

NY Rangers: St Louis Blues, borta, 19 december 02.00

Vancouver: New York Islanders, borta, 20 december 01.00