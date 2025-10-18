Stabil seger för Umeå Hockeyklubb U18 – som nollade Njurunda U18

Seger för Umeå Hockeyklubb U18 med 5–0 mot Njurunda U18

Umeå Hockeyklubb U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Umeå Hockeyklubb U18:s Vincent Reichler tvåmålsskytt

Umeå Hockeyklubb U18 höll nollan och vann på bortaplan mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–1, 0–3).

Segern var Umeå Hockeyklubb U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Vincent Reichler med två mål för Umeå Hockeyklubb U18

Vincent Reichler gjorde 1–0 till gästerna Umeå Hockeyklubb U18 efter 15 minuter på pass av Timofej Ivakin. Efter 4.58 i andra perioden slog Olle Lidman till på pass av Emil Blomqvist och gjorde 0–2. Umeå Hockeyklubb U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Reichler, Leon Vestin och Arvid Wiggh.

Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Umeå Hockeyklubb U18 ligger på tredje plats i tabellen och Njurunda U18 är på femte plats.

Den 29 november spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 19 oktober möter Njurunda U18 Vännäs HC U18 hemma 13.00 och Umeå Hockeyklubb U18 möter Ånge U18 borta 11.00.

Njurunda U18–Umeå Hockeyklubb U18 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (15.28) Vincent Reichler (Timofej Ivakin).

Andra perioden: 0–2 (24.58) Olle Lidman (Emil Blomqvist).

Tredje perioden: 0–3 (45.10) Arvid Wiggh (Leon Vestin), 0–4 (53.42) Leon Vestin, 0–5 (58.11) Vincent Reichler (Leon Vestin, Oscar Grundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 2-1-2

Umeå Hockeyklubb U18: 4-1-0

Nästa match:

Njurunda U18: Vännäs HC, hemma, 19 oktober

Umeå Hockeyklubb U18: Ånge IK, borta, 19 oktober